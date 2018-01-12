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| | Стас Михайлов нашел нового телохранителя в Уфе

Стас Михайлов нашел нового телохранителя в Уфе

Вчера, 18:15
Любимчик женщин певец Стас Михайлов очень часто пользуется вниманием у поклонниц. Бывали случаи, что его фанатки нападали с добрыми побуждениями, но не совсем это удачно получалось. Певец постоянно находится под чутким вниманием охраны.Со временем Стас Михайлов терял свой персонал, и приходилось снова искать новые лица. Певцу удалось найти своего телохранителя в Уфе.

Стас Михайлов нашел нового телохранителя в Уфе

 

 

До данного счастливчика самым выдержанным из телохранителей стал - Эдуард Мокроусов. Он буквально спасал знаменитость от всех бед. Часто были скандалы по этому поводу, потому что телохранитель частый зачинщик драк. У певца лопнуло терпение и он решил сменить своего «спасителя». Им стал Юрий Гасан, который родом из Уфы. На данный момент ему 46 лет.

Сначала Стас Михайлов пригласил нового охранника на большой гастрольный тур, а позже предложил постоянную работу. Звезда пообещал за свою работу хорошую зарплату – двести тысяч рублей.
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