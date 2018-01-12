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| | Сергея Семёнова просят не идти на шоу к Малахову ради хайпа Шурыгиной

Сергея Семёнова просят не идти на шоу к Малахову ради хайпа Шурыгиной

Сегодня, 14:50
После того, как насильника Дианы Шурыгиной выпустили на свободу, в социальных сетях начался скандал. Пользователи «ВКонтакте» стали массово просить Сергея Семёнова не идти на шоу к Андрею Малахову, несмотря на гонорар в размере миллиона рублей.

Сергея Семёнова просят не идти на шоу к Малахову ради хайпа Шурыгиной

 

В основном в комментариях к записям об освобождении Сергея Семёнова можно заметить негодование в адрес Дианы Шурыгиной. Пользователи считают её виновницей изнасилования несмотря на то, что она проходила детектор лжи и подтвердила факт интимной связи. Семёнов вместо 8 лет отсидел всего год, после чего был освобожден по УДО. Его сразу же стали приглашать на множество ток-шоу, но все ждут их встречу в студии Малахова, где 31 января 2017 года Шурыгина стала популярной на всю страну.

Сергея Семёнова просят не идти на шоу к Малахову ради хайпа Шурыгиной

 

Пользователи соцсетей подчеркнули, что если Семёнов пойдёт на передачу, то подтвердит постановку всего происходящего хайпа вокруг девушки из Ульяновска. Но миллион рублей – это очень солидная сумма денег, ради которой Семёнов может и переступить через свою гордость. Сам же Малахов пока что не подтвердил участия юноши в передаче.
Вещий Олег
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