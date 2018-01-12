Сергея Семёнова просят не идти на шоу к Малахову ради хайпа Шурыгиной

После того, как насильника Дианы Шурыгиной выпустили на свободу, в социальных сетях начался скандал. Пользователи «ВКонтакте» стали массово просить Сергея Семёнова не идти на шоу к Андрею Малахову, несмотря на гонорар в размере миллиона рублей.

В основном в комментариях к записям об освобождении Сергея Семёнова можно заметить негодование в адрес Дианы Шурыгиной. Пользователи считают её виновницей изнасилования несмотря на то, что она проходила детектор лжи и подтвердила факт интимной связи. Семёнов вместо 8 лет отсидел всего год, после чего был освобожден по УДО. Его сразу же стали приглашать на множество ток-шоу, но все ждут их встречу в студии Малахова, где 31 января 2017 года Шурыгина стала популярной на всю страну.

Вещий Олег

Пользователи соцсетей подчеркнули, что если Семёнов пойдёт на передачу, то подтвердит постановку всего происходящего хайпа вокруг девушки из Ульяновска. Но миллион рублей – это очень солидная сумма денег, ради которой Семёнов может и переступить через свою гордость. Сам же Малахов пока что не подтвердил участия юноши в передаче.