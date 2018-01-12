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| | Шурыгина предположила, что может спеть с Ольгой Бузовой дуэтом

Шурыгина предположила, что может спеть с Ольгой Бузовой дуэтом

Сегодня, 14:40
Диана Шурыгина, получившая широкую известность после огласки масштабного скандала вокруг её изнасилования, предположила, что может стать партнёром Ольги Бузовой и спеть с ней в дуэте. Шурыгина заметила, что не исключает данной возможности.

Шурыгина предположила, что может спеть с Ольгой Бузовой дуэтом

 

Шурыгина сравнительно недавно поведала своим многочисленным поклонникам о том, что собирается сделать карьеру в шоу бизнесе в качестве певицы. На вопрос о том, хочет ли Диана выступить совместно с весьма популярной российской телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, она ответила весьма неопределённо. Шурыгина заметила, что ранее она не задумывалась о такой возможности, но возможно её и прельщает такой вариант.

Шурыгина предположила, что может спеть с Ольгой Бузовой дуэтом

 

Стоит отметить, что данную возможность начинающая певица не рассматривает в качестве серьёзного скачка в её карьере, так как она сама заметила, что если и выступит в дуэте с Бузовой, то это будет лишь «Ради прикола». Добавим, что сама Ольга Бузова пока оставила данный инцидент без комментария.
Александр Вест
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