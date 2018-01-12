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| | Алена Водонаева возбудила фанатов прозрачным купальником

Алена Водонаева возбудила фанатов прозрачным купальником

Сегодня, 14:37
Новые фото Алены Водонаевой будоражат поклонников. Она показала снимок в просвечивающимся купальнике.

Алена Водонаева возбудила фанатов прозрачным купальником

 

В настоящее время российская знаменитость проводит время на одном из курортов Индонезии. С места отдыха Водонаева публикует в соцсети Instagram изображения, радуя подписчиков, интересующихся времяпровождением Алены.

Теперь звезда обрадовала фолловеров изображением в темном и просвечивающимся купальнике. На фотографии Водонаева стоит боком к фотографу, но при этом можно без особых сложностей разглядеть формы девушки. Узкая талия, пышная грудь, округленая "пятая точка" все это вызывает вострог у ее поклонников. "Идеальная" именно так прокомментировал один из подписчиков Водонаевой. Другой юзер считает, что новая фотография Алены красивая и не пошлая. Спустя чуть более 20 минут после публикации, снимок набрал более 6900 лайков и ряд подписей восторженных фанатов.
Никита Готский
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