Волочкова не меняет пляжную обувь уже несколько лет

Ежедневно в микроблоге популярной балерины Анастасии Волочковой появляются фотоотчёты с её отдыха на Мальдивах. На очередной фотографии поклонники балерины заметили, что она использует пляжную обувь, которой уже несколько лет.

В официальном Instagram-аккаунте Волочковой появилась фотография, в описании которой Анастасия выразила все свои соображения по поводу людей, постоянно критикующих её персону. Волочкова заметила, что в отличие от завистливых людей, которые попросту отсиживают свою пятую точку без дела, она заслужила всё, что есть в её жизни. Она напомнила, скольких трудов ей стоило пробиться в мир большого балета, в кровь стирая собственные пальцы.

Александр Вест

В ответ на подобные замечания хейтеры Волочковой заметили, что на фото она запечатлена в пляжных шлёпках, которые она использует уже несколько лет, подчеркнув то, что балерина не может позволить себе обновить свою обувь. Однако, она сама не раз замечала, что является бережливой персоной, которая не избавляется от вещей понапрасну.