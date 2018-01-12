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| | Иван Краско простил молодой супруге «роман» с музыкантом

Иван Краско простил молодой супруге «роман» с музыкантом

Сегодня, 14:14
27-летняя супруга актера Ивана Краско Наталья стала героиней программы «На самом деле». Ведущий шоу Дмитрий Шепелев и эксперты обсуждались отношения жены 87-летнего Краско с молодым музыкантом, который называет себя Александром Лавретро.

Иван Краско простил молодой супруге «роман» с музыкантом

 

Молодой человек в прямом эфире заявил, что состоял с Натальей в романтических отношения. Сама девушка опровергла роман с Александром и заявила, что у них было всего несколько встреч и до интима дело не доходило. Наталья призналась, что воспринимала ухаживания молодого музыканта, как восхищение ее талантом и ничего более. В то же время выяснилось, что в телефоне юноши оказался телефон Натальи, который на поверку оказался правильным. В ответ жена Краско заявила: «Да мой телефон знает вся Москва!». Как выяснилось позже, ее мобильный номер действительно стал достоянием гласности вскоре после ее свадьбы с актером.

Полиграф показал, что флирт между Натальей и Александром действительно имел место, но секса между не было – дело ограничилось парой невинных поцелуев. Пришедший в студию сам «обманутый» муж заявил, что не сомневался в измене Натальи, но, как выяснилось, дело здесь даже не в слепой любви. Краско подчеркнул, что его молодая жена умная женщина и понимает, что после измены потеряет его расположение, поддержку и перестанет для него существовать. Однако, передача показала, что между супругами далеко не все гладко. Наталья вынуждена была признаться, что не собирается рожать Краско детей, тогда как сам актер очень хочет ребенка.
Дарья Светозарова
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