Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

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Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

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| | Марданшин назвал Овсянникову ненормальной дурой

Марданшин назвал Овсянникову ненормальной дурой

Сегодня, 13:50
Саймон Марданшин во время "лобного" сделал неожиданное заявление. Он попросил ведущую проекта Юлию Ефременкову отпустить его "за ворота", так как ему надоела его возлюбленная Маргарита Овсянникова. В ходе разбирательств он даже начал оскорблять некогда любимую женщину.

Марданшин назвал Овсянникову ненормальной дурой

 

По словам Саймона, Марго является фальшивым и неискренним человеком, с которым невозможно построить любовь ни на проекте, ни за его пределами. "Я спасть спокойно не могу, когда такие люди на проекте", - добавил он. Островитянин в конце так разбушевался, что сорвался на крик и принялся обзывать Овсянникову ненормальной дурой. Девушка тут же пустила в ход главное женское оружие – слезы.

К такому накалу страстей между влюбленными привела переписка Марго с некими лицами мужского пола, имен которых ни Саймон, ни его уже почти бывшая подруга раскрывать не стали. Молодой человек покопался в телефоне возлюбленной и нашел там свидетельства измены, которые и привели его в исступление. В итоге он даже ударил Марго, но пощечиной дело и закончилось.
Дарья Светозарова
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