Марданшин назвал Овсянникову ненормальной дурой

Саймон Марданшин во время "лобного" сделал неожиданное заявление. Он попросил ведущую проекта Юлию Ефременкову отпустить его "за ворота", так как ему надоела его возлюбленная Маргарита Овсянникова. В ходе разбирательств он даже начал оскорблять некогда любимую женщину.

Дарья Светозарова

По словам Саймона, Марго является фальшивым и неискренним человеком, с которым невозможно построить любовь ни на проекте, ни за его пределами. "Я спасть спокойно не могу, когда такие люди на проекте", - добавил он. Островитянин в конце так разбушевался, что сорвался на крик и принялся обзывать Овсянникову ненормальной дурой. Девушка тут же пустила в ход главное женское оружие – слезы.К такому накалу страстей между влюбленными привела переписка Марго с некими лицами мужского пола, имен которых ни Саймон, ни его уже почти бывшая подруга раскрывать не стали. Молодой человек покопался в телефоне возлюбленной и нашел там свидетельства измены, которые и привели его в исступление. В итоге он даже ударил Марго, но пощечиной дело и закончилось.