Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

Мнения

Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Лера Кудрявцева показала свой новый портрет

Лера Кудрявцева показала свой новый портрет

Сегодня, 13:46
В микроблоге известная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала своё новый портрет, нарисованный с помощью обычного карандаша. Многие поклонники изумились тонкой работе мастера, нарисовавшего популярную телеведущую.

Лера Кудрявцева показала свой новый портрет

 

Многочисленные поклонники Леры Кудрявцевой по достоинству оценили работу художницы, которая написала её портрет. В описании к публикации Кудрявцева выразила свою благодарность, указав автора работы, которым оказалась девушка. В комментариях к фотографии поклонники Кудрявцевой заметили, что работа действительно стоящая и художнице удалось полностью передать все отличительные черты внешности телеведущей.

 

Лера Кудрявцева показала свой новый портрет

 

Однако, нашлись и критики, которые заметили, что им с трудом удалось узнать Леру на этом рисунке, также отметив, что он мог быть просто срисован с фотографии без особых усилий. Добавим, что спустя всего 15 минут после публикации фото успели оценить более 1,5 тысяч человек.
Александр Вест
Новости по теме
Лера Кудрявцева показала архивное фото с отцом
Лера Кудрявцева показала архивное фото с отцом

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками старым семейным фото, на котором она позирует вместе с папой.

Лера Кудрявцева показала поклонникам трогательное фото с супругом
Лера Кудрявцева показала поклонникам трогательное фото с супругом

Известная российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева показала подписчикам фото со своим супругом хоккеистом Игорем Макаровым. Снимок, опубликованный

Лера Кудрявцева поделилась снимками с отдыха в Таиланде
Лера Кудрявцева поделилась снимками с отдыха в Таиланде

Лера Кудрявцева поделилась снимками с отдыха в Таиланде. Фотографии опубликованы в личном микроблоге в Instagram. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости