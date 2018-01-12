Лера Кудрявцева показала свой новый портрет

В микроблоге известная телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала своё новый портрет, нарисованный с помощью обычного карандаша. Многие поклонники изумились тонкой работе мастера, нарисовавшего популярную телеведущую.

Многочисленные поклонники Леры Кудрявцевой по достоинству оценили работу художницы, которая написала её портрет. В описании к публикации Кудрявцева выразила свою благодарность, указав автора работы, которым оказалась девушка. В комментариях к фотографии поклонники Кудрявцевой заметили, что работа действительно стоящая и художнице удалось полностью передать все отличительные черты внешности телеведущей.

Александр Вест

Однако, нашлись и критики, которые заметили, что им с трудом удалось узнать Леру на этом рисунке, также отметив, что он мог быть просто срисован с фотографии без особых усилий. Добавим, что спустя всего 15 минут после публикации фото успели оценить более 1,5 тысяч человек.