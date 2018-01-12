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| | "Это несправедливо": Шурыгина прокомментировала освобождения Сергея Семенова

"Это несправедливо": Шурыгина прокомментировала освобождения Сергея Семенова

Сегодня, 13:36
Прославившаяся на всю страну скандальными эфирами о своем якобы изнасиловании Диана Шурыгина дала комментарий относительно досрочно освобожденного обидчика Сергея Семенова. По мнению Шурыгиной, молодой человек не должен был выходить на свободу.
 

"Это несправедливо": Шурыгина прокомментировала освобождения Сергея Семенова

 

«Я считаю, что это несправедливо. Он отсидел всего год! Этого мало. За это время он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, словно царь и рассказывает о том, как хотел стать священником, а меня оболгали», - заявила в своей привычной ироничной манере Шурыгина.
 
Девушка заявила, что Семенов недостаточно искупил свою вину и для этого он должен отправится работать в детский дом. Также Диана заявила, что злым считает не только Семенова, но и всю его семью. В детском доме он «сможет приносить хоть какую-то пользу обществу».
 
Как известно, 10 января Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Шурыгиной, к радости всех тех, кто в этой истории оказался на его стороне, вышел на свободу по УДО. Изначально он был приговорен к восьми годам лишения свободы строгого режима, но в результате срок изменили до трех лет и трех месяцев. Все время молодой человек отрицал свою вину и говорил о том, что Диана сильно напилась в тот вечер и вела себя, как «слишком раскрепощенно».

Николай Офицеров
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