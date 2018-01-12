"Это несправедливо": Шурыгина прокомментировала освобождения Сергея Семенова

Прославившаяся на всю страну скандальными эфирами о своем якобы изнасиловании Диана Шурыгина дала комментарий относительно досрочно освобожденного обидчика Сергея Семенова. По мнению Шурыгиной, молодой человек не должен был выходить на свободу.

«Я считаю, что это несправедливо. Он отсидел всего год! Этого мало. За это время он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, словно царь и рассказывает о том, как хотел стать священником, а меня оболгали», - заявила в своей привычной ироничной манере Шурыгина.

Девушка заявила, что Семенов недостаточно искупил свою вину и для этого он должен отправится работать в детский дом. Также Диана заявила, что злым считает не только Семенова, но и всю его семью. В детском доме он «сможет приносить хоть какую-то пользу обществу».

Как известно, 10 января Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Шурыгиной, к радости всех тех, кто в этой истории оказался на его стороне, вышел на свободу по УДО. Изначально он был приговорен к восьми годам лишения свободы строгого режима, но в результате срок изменили до трех лет и трех месяцев. Все время молодой человек отрицал свою вину и говорил о том, что Диана сильно напилась в тот вечер и вела себя, как «слишком раскрепощенно».

Николай Офицеров