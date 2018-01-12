«Сделай грудь», «на транса похожа»: Бузову высмеяли за костлявую фигуру

«Мужики не кидаются на кости».

Ольга Бузова, как и обещала, опубликовала снимки со своего отдыха в Тайланде. Первый пост из райского уголка она опубликовала, представ на суд общественности в купальнике. Улыбчивая артистка позирует возле бассейна. «Я на месте. Как и обещала, следующее фото в купальнике, добралась в райский уголок. Королевская вилла для единственная в этом отеле пока ничего не понимаю, но мне однозначно нравится. #мойТай смотрите мои сторис», - подписала фото Бузова. Не все порадовались за артистку. Подписчики певицы отметили, что она излишне худая, а крой купальника и вовсе подчеркивает ее «невыдающиеся формы». Нашлись и те, кто посоветовал ей сделать грудь, сравнив ее внешний вид с фигурой трансвестита: «Оля сделай себе грудь нормальную, а то если на тебя не смотреть выше плечь, думаешь что ты трансвестит». Не могли не вспомнить критики артистки и ее «алкогольную зависимость», о чем недавно писали отечественные СМИ. «Ты пьяная в самолете была?», - написал один из антифанатов Бузовой. Предметом всеобщих дискуссий оказалась и знак «В», который украшает экстравагантный купальник певицы.

Невзирая на многочисленную критику со стороны пользователей сети, Бузова продолжает публиковать пляжные снимки. Фото с лаконичной подписью «B – Buzova», оказался предметом многочисленных споров между фанатами и критиками артистки. Многих обеспокоил вопрос, с кем отдыхает кумир миллионов, и кто же фотографирует Бузову. Ранее певица сообщила, что улетает на отдых с «девочкам», однако на снимке предстала со своими питомцами. Артистка добавила, что намерена отпраздновать свой день рождения с друзьями на своей вилле. Не обошлось и без критики в адрес авторки поста. Нелесные отзывы о внешности и образе жизни певицы разбавлены и пожеланием не разражаться народ в свете своей возможной покупки недвижимости. «Оля могла снять весь Тайланд на месяц, но из-за уважения к отдыхающим сняла всего лишь Королевскую Виллу», - написали пользователи сети.

Дыль Лилия

А пока фанаты и критики продолжают публиковать свои комментарии, отечественные СМИ активно публикуют информацию о том, что Никитта Джигурда «заглянул» под юбку Бузовой. Эпатажный артист расцеловал ноги артистке в прямом эфире знаменитой телестройки «Дом-2».