Бузова получила кувалдой по голове от силача из Омска

Омский спортсмен Михаил Шивляков ударил кувалдой Ольгу Бузову по голове. Это он сделал по сценарию кинокартины «Zомбоящик».

Кинолента «Zомбоящик» проект представителей телеканала ТНТ о нынешней жизни. Фильм складывается из ничем не связанных сюжетом историй. Снимаются в ленте Павел Воля, Гарик Харламов, Екатерина Варнава, Иван Охлобыстин, Александр Ревва и иные актеры. Посмотреть «Zомбоящик» можно будет уже 25 января.

Никита Готский

Бузова попала под сильную руку Шивлякова, который нанес ей удар кувалдой. "Избил" российскую знаменитость атлет по сюжету фильма. Так, Михаил является на съемочный процесс "Дом-2" и избивает Ольгу, дабы выяснить, о чем она думает.