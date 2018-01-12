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| | Бузова получила кувалдой по голове от силача из Омска

Бузова получила кувалдой по голове от силача из Омска

Сегодня, 13:35
Омский спортсмен Михаил Шивляков ударил кувалдой Ольгу Бузову по голове. Это он сделал по сценарию кинокартины «Zомбоящик».

Бузова получила кувалдой по голове от силача из Омска

 

Бузова попала под сильную руку Шивлякова, который нанес ей удар кувалдой. "Избил" российскую знаменитость атлет по сюжету фильма. Так, Михаил является на съемочный процесс "Дом-2" и избивает Ольгу, дабы выяснить, о чем она думает.

 
Кинолента «Zомбоящик» проект представителей телеканала ТНТ о нынешней жизни. Фильм складывается из ничем не связанных сюжетом историй. Снимаются в ленте Павел Воля, Гарик Харламов, Екатерина Варнава, Иван Охлобыстин, Александр Ревва и иные актеры. Посмотреть «Zомбоящик» можно будет уже 25 января.

Никита Готский
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