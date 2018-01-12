Бузова получила кувалдой по голове от силача из Омска

Бузова попала под сильную руку Шивлякова, который нанес ей удар кувалдой. "Избил" российскую знаменитость атлет по сюжету фильма. Так, Михаил является на съемочный процесс "Дом-2" и избивает Ольгу, дабы выяснить, о чем она думает.
Бузова получила кувалдой по голове от силача из ОмскаСегодня, 13:35
Известную российскую телеведущую Ольгу Бузову можно считать "героиней эстрады". Так считает продюсер Сергей Кожевников.
Известную российскую телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову обидела Екатерина Архарова, экс-супруга Марата Башарова. Конфликт начался в
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