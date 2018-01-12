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| | Купин променял Донцову на резиновую женщину

Купин променял Донцову на резиновую женщину

Сегодня, 13:23
Участник «Дома-2» Алексей Купин славится среди других островитян своей несдержанностью и физической силой. Любопытно, что свои бойцовские замашки он испытывает на своей возлюбленной Майе Донцовой, которой однажды все это надоело.

Купин променял Донцову на резиновую женщину

 

На «лобном» начали разбирать очередной инцидент с участием Майи и Леши, в результате которого снова чуть не произошло рукоприкладство. Донцова обвинила возлюбленного в том, что от его игр с ней на ее теле остаются синяки, поэтому она решила найти себе замену. В качестве «девочки для битья» Донцова преподнесла кавалеру резиновую женщину, вместо лица у которой фотография Майи.

Купин предупредил, что если и согласится на эту замену, то не только в драке, но и в постели тоже. В доказательство серьезности своих намерений Алексей начал тискать куклу, целовать ее и даже признался ей в любви, а после швырнул на кровать. Испуганная таким поворотом событий Донцова разняла любовника с его новой «пассией» и заявила, что попробует стать более терпимой.
Дарья Светозарова
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