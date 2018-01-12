Купин променял Донцову на резиновую женщину

Участник «Дома-2» Алексей Купин славится среди других островитян своей несдержанностью и физической силой. Любопытно, что свои бойцовские замашки он испытывает на своей возлюбленной Майе Донцовой, которой однажды все это надоело.

Дарья Светозарова

На «лобном» начали разбирать очередной инцидент с участием Майи и Леши, в результате которого снова чуть не произошло рукоприкладство. Донцова обвинила возлюбленного в том, что от его игр с ней на ее теле остаются синяки, поэтому она решила найти себе замену. В качестве «девочки для битья» Донцова преподнесла кавалеру резиновую женщину, вместо лица у которой фотография Майи.Купин предупредил, что если и согласится на эту замену, то не только в драке, но и в постели тоже. В доказательство серьезности своих намерений Алексей начал тискать куклу, целовать ее и даже признался ей в любви, а после швырнул на кровать. Испуганная таким поворотом событий Донцова разняла любовника с его новой «пассией» и заявила, что попробует стать более терпимой.