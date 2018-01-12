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| | Ольга Серябкина пишет стихи в нижнем белье

Ольга Серябкина пишет стихи в нижнем белье

Сегодня, 13:19
Весьма популярная певица Ольга Серябкина, входящая в состав известной музыкальной группы Serebro, в очередной раз поразила своих многочисленных поклонников весьма сексуальной публикацией, обнародовав видео, на котором она изображена почти обнажённой.

Ольга Серябкина пишет стихи в нижнем белье

 

Многие фанаты Ольги Серябкиной были приятно удивлены, увидев в официальном Instagram-аккаунте группы Serebro новый видеоролик, на котором изображена Серябкина, лежащая возле дерева на зелёной траве в белом кружевном нижнем белье. Стоит отметить, что в руках у девушки была ручка, а возле неё лежала тетрадь, в которую Ольга записывает свои стихи. В описании публикации Серябкина заметила, что она всё ещё работает над новым сборником своих стихотворений, однако, главный идейный замысел она не раскрыла, хотя и указала на то, что новая книга будет значительно отличаться от предыдущей.

Многие фанаты в комментариях заметили, что не ожидали от столь красивой девушки выдающихся творческих способностей, отчего они были удивлены, что Ольга сама пишет множество стихотворений. Также фанаты певицы оставили множество комментариев относительно пышных форм красавицы.
Александр Вест
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