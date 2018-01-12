16-летняя Пуговка из "Папиных дочек" назвала пол будущего ребенка

Известная актриса кино и театра Екатерина Старшова в очередной раз посмеялась над людьми, распускающими слухи о своей беременности, опубликовав в своём микроблоге видео, в котором она назвала пол своего будущего ребёнка.

Александр Вест

Недавно многочисленные поклонники Екатерины Старшовой, получившей широкую известность благодаря своей роли в популярном сериале под названием «Папины дочки», где она сыграла Полину Васнецову, увидели парня актрисы. На рассказала о том, что познакомилась со своим воздыхателем сравнительно недавно, поэтому слухи о её беременности весьма абсурдны. Однако, многие блогеры, которые решили заполучить популярность, поживившись возникшей шумихой, стали активно поддерживать слухи об «интересном» положении Кати.В ответ на подобные заявления Екатерина загрузила в свой Instagram-аккаунт видеоролик, на котором она, еле сдерживая смех, заявила, что ждёт мальчика. В описании публикации Старшова и вовсе указала, что беременна двойней.