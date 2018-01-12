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| | Минков и Пронина окончательно разорвали отношения

Минков и Пронина окончательно разорвали отношения

Сегодня, 13:05
Барнаулец Руслан Минков во время «разбора полетов» на «лобном» окончательно заявил, что собирается расстаться с Кариной Прониной. Этому заявлению предшествовала драка между влюбленными, которая сопровождалась взаимными оскорблениями и пощечинами.

 

Карина также решила не держать парня и саркастически пожелала ему «совет да любовь» с любой из участниц телестройки. В частности, девушке не понравилось, что Руслан созванивался с ее матерью, а после обсуждал разговор с другими «домоседами». Ведущая проекта Юлия Ефременкова поинтересовалась у Карины, будет ли их разрыв бесповоротным, на что девушка ответила «Руслана и Карины больше нет».

Несмотря на то, что пострадавшей стороной оказалась Пронина, симпатии остальных островитян были на стороне Руслана. Девушку назвали «собакой на сене», которая не знает, чего хочет. Арам Чобанян прямо сказал, что Карина не может простить Руслану то, что инициатором расставания был он. «Между ними нет любви и не было» - констатировал ростовчанин.
Дарья Светозарова
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