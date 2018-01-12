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| | Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 23-летней давности

Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 23-летней давности

Сегодня, 13:02
Стивен Сигал обвиняется в изнасиловании. Громкий скандал спровоцировала его коллега Регина Симонс.

Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 23-летней давности

 

По ее словам, Сигал домогался ее более 23 лет назад. Симонс утверждает, что актер позвал ее в 1994 году, когда артистке было только 18 лет, к себе домой на вечеринку в честь завершения съемочного процесса фильма "В смертельной опасности", где Симонс участвовала в массовке. Появившись дома у киногероя, девушка увидела, что находится сама. Далее она продолжает, что Сигал именно тогда ее и изнасиловал.

Другая актриса Фавиола Дадис тоже заявила об изнасиловании Сигалом, но в 2002 году. Она отметила, что подала заявление в полицию вместе с Симонс на актера.

Модель эротических журналов Джени Маккарти и актриса Порша также обвинили героя голливудских боевиков в домогательствах. Стивен никак не комментирует происходящее. Првоохранители сообщают о проведении расследования в отношении Сигала.
Никита Готский
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