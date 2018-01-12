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| | Бузова показала стройную фигуру на Пхукете

Бузова показала стройную фигуру на Пхукете

Сегодня, 12:56
Российская ведущая Ольга Бузова отправилась отдыхать на знаменитый курорт Пхукет в Таиланд. Об этом она сообщает в Instagram.

Бузова показала стройную фигуру на Пхукете

 

Январские новогодние праздники постепенно подходят к концу, все эти дни многие отечественные знаменитости коротали не в холодной России, а отправлялись на отдых в те или иные теплые заграничные курорты. Не исключением является Ольга Бузова. В настоящее время ведущая проекта "Дом-2" купается в теплом море и загорает на Пхукете, о чем и сообщает своим подписчикам в соцсети Instagram.

Звезда обнародовала на сайте новую фотографию с собственным участием, показавшись перед фолловерами в розовом купальнике в бассейне. Бузова не стала подробно расписывать изображение, просто указав свою фамилию. Ведущая находится в воде на фоне тайского домика и зеленых деревьев, а снимок точно передает атмосферу теплого лета вдали от России.

Изображение спустя 15 минут после публикации набрало более 65 тысяч лайков и ряд положительных комментариев со стороны подписчиков. Они восхищаются фигурой Бузовой, и также желают отдохнуть в Таиланде.
Никита Готский
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