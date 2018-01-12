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| | «Дом-2»: Руслан Минаков избил Карину Пронину

«Дом-2»: Руслан Минаков избил Карину Пронину

Сегодня, 12:52
Между Русланом Минаковым и Кариной Прониной, недавно объявили себя парой и съехались в один домик на Острове Любви. Однако между влюбленными оказалось не все гладко.

«Дом-2»: Руслан Минаков избил Карину Пронину

 

Вспыхнувшая между ребятами ссора быстро переросла в драку. Скандал начался с того, что Карина обвинила возлюбленного в подлости и сплетнях о ней за ее спиной. В частности девушке не понравилось, что молодой человек звонил ее матери и выдавал секреты Карины, а также жаловался на проблемы в интимной жизни с девушкой остальным островитянам. Сначала Руслан пытался успокоить возлюбленную и отнекивался, однако очень скоро его терпению пришел конец.

После того, как девушка вновь назвала его подлецом и сплетником, он набросился на подругу и стал ее избивать. Девушка продолжала обзывать обидчика и тщетно пыталась прикрыть лицо руками. От дальнейшего избиения ее спасли другие участники шоу – они разняли дерущихся и увели Пронину с поля боя, как поется в песне «всю в слезах и губной помаде».
Дарья Светозарова
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