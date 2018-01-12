Мать Дмитриенко набросилась на Рапунцель

Мать Дмитрия Дмитриенко, участвующего в известном телевизионном проекте «Дом-2», в очередной раз сорвалась на его супруге Ольге Рапунцель. В телефонном разговоре Рапунцель не смогла терпеть крики и унижения в свою сторону и удалилась от своего супруга.

В очередном выпуске телевизионной передачи «Дом-2» Ольга Рапунцель со своим супругом Дмитрием наслаждались зимней прогулкой, пока Дмитриев не вспомнил о своей матери. Он предложил своей супруге проводить некоторое время с его мамой в моменты его отсутствия для того, чтобы две самых важных женщины в его жизни нашли взаимопонимание. На это Ольга ответила, что она вовсе не против сближения с его мамой, но по её словам, она сама не желает сближаться с ней, постоянно демонстрируя свою агрессию.

Александр Вест

Позднее дмитрий позвонил своей матери по телефону, включив громкую связь в присутствии своей супруги. Дмитриенко предложил своей маме пожить некоторое время с ним и его женой, на что получил отрицательны ответ. Мать Дмитрия начала кричать на Ольгу, упрекая её в том, что та на раз позорила своего супруга, повышала на него голос, а после этого ещё и заставляла его извиняться перед собой. После такой выходки Рапунцель не смогла оставаться рядом с Дмитрием и удалилась.