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| | Фанаты восхитились грудью Анны Седоковой

Фанаты восхитились грудью Анны Седоковой

Сегодня, 12:22
Знаменитая певица Анна Седокова продолжает радовать своих поклонников. Звезда опубликовала снимок, показав свою пышную грудь.

Фанаты восхитились грудью Анны Седоковой

 

Новая фотография Седоковой не может не радовать. Актриса предстала перед подписчиками в облегающем наряде черного цвета, который подчеркивает прелести Седоковой, в особенности демонстрирует ее грудь. Анна улыбается в кадр милой и приветливой улыбкой, поднимая настроение любому, кто смотрит данное фото.

"Пост благодарности" именно так подписала она изображение. Звезда пишет фолловерам, что перед наступлением Нового года удалось снять видеоклип на композицию из очередного ее альбома. Ролик, про словам Седоковой, уже находится в монтаже.

Подписчики незамедлительно принялись высказывать слова одобрения Анне за ее пост и впечатления. Они сообщают, что певица, "как всегда", выглядит замечательно, она красива и очаровательна. Фотография к данному времени набрала более 8,4 тысяч лайков и множество комментариев.
Никита Готский
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