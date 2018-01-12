Филиппова станцевала стриптиз для Вырского

Популярная участница известного телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Александра Филиппова прибегла к весьма нестандартному способу ухаживания в попытке заполучить симпатию Михаила Вырского, «украв» его у других участников и станцевав ему эротичный стриптиз.

В очередном выпуске телепередачи «Дом-2» Михаил Вырский получил повышенное внимание сразу от нескольких участниц телепроекта. Ранее Саша Черно станцевала эротический танец целых три раза, чтобы получить поцелуй от Михаила, который к тому же понял на руки свою воздыхательницу. После этого участники телестройки были ошарашены, увидев Александру Филиппову, переодевшуюся в старушку. В таком образе Александра пообещала Михаилу показать достойную девушку на телепроекте, если он поможет престарелой женщине подняться по ступенькам на второй этаж.

Александр Вест

Уединившись в отдельной комнате на втором этаже, Филиппова заметила, что кроме Черно Михаилу стоит обратить внимание на другую девушку с таким же именем, после чего она стала снимать с себя костюм старушки, танцуя стриптиз, извиваясь вокруг удивлённого Михаила Вырского.