Анна Калашникова опубликовала эротический снимок с Карибов

Российская певица Анна Калашникова порадовала своих поклонников эротическим фото на морском курорте. Снимок звезды опубликован на ее странице в Instagram.

Никита Готский

На изображении Анна предстала перед поклонниками в бикини, продемонстрировав свою стройную фигуру. Судя по всему, у Калашниковой хорошее настроение, она улыбается яркому солнцу и теплой погоде, тем самым вызывая положительные эмоции и у фанатов.Калашникова желает фолловерам доброго утра, интересуясь их настроением. Также Анна сообщает, что вскоре ее отпуск завершится и она возвратиться в Москву для продолжения трудовой деятельности. Калашникова отдыхает на Карибских островах и, согласно ее хештегам, она очень счастлива в данное время. Спустя час после публикации в Instagram данная фотография с изображением знаменитости уже набрала более 5800 лайков.