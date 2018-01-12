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| | Анна Калашникова опубликовала эротический снимок с Карибов

Анна Калашникова опубликовала эротический снимок с Карибов

Сегодня, 12:05
Российская певица Анна Калашникова порадовала своих поклонников эротическим фото на морском курорте. Снимок звезды опубликован на ее странице в Instagram.

Анна Калашникова опубликовала эротический снимок с Карибов

 

На изображении Анна предстала перед поклонниками в бикини, продемонстрировав свою стройную фигуру. Судя по всему, у Калашниковой хорошее настроение, она улыбается яркому солнцу и теплой погоде, тем самым вызывая положительные эмоции и у фанатов.

Калашникова желает фолловерам доброго утра, интересуясь их настроением. Также Анна сообщает, что вскоре ее отпуск завершится и она возвратиться в Москву для продолжения трудовой деятельности. Калашникова отдыхает на Карибских островах и, согласно ее хештегам, она очень счастлива в данное время. Спустя час после публикации в Instagram данная фотография с изображением знаменитости уже набрала более 5800 лайков.
Никита Готский
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