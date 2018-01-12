Черно потрясла грудью перед Вырским ради поцелуя

Многие телезрители могли заметить, как сильно сопротивлялся Михаил Вырский, которого практически принуждали поцеловать скандально известную участницу телестройки Сашу Черно. Заметим, что невооруженным взглядом была видна заинтересованность Саши в Михаиле, которая целых три раза станцевала для своего кавалера, галантно кружась вокруг мужчины и демонстрируя все красоты своей пышной фигуры. Добавим, что Вырский весьма неохотно реагировал на сексуальные движения Черно, заметив, что второй танец разжёг в нём страсть, но не на столько, чтобы поцеловать девушку.
После третьей попытки Черно всё-таки добилась своего, однако, получила лишь дружеский поцелуй в губы, отчего другие участники телепроекта начали изображать недовольную толпу фанатов. Заметим, что в отличие от предыдущих кавалеров Черно, Михаил сумел поднять девушку на руки.