Рапунцель рассказала, почему ненавидит матери своего мужа

Ольга Рапунцель, получившая широкую известность благодаря своему участию в весьма популярной телевизионной передаче «Дом-2», поведала о том, почему общество матери её супруга Дмитрия Дмитриенко ей столь ненавистно.

Александр Вест

Рапунцель во время прогулки по заснеженному периметру телестройки со своим супругом Дмитрием Дмитриенко наслаждалась зимним покоем до того момента, как её супруг не вспомнил о его матери. Дмитрий заявил, что прогулки с ней ему очень нравятся, но время от времени ей стоит гулять с его мамой, чтобы поддерживать контакт и налаживать взаимоотношения. На такое предложение Ольга отреагировала весьма неоднозначно. Рапунцель заявила, что она уже не первый год пытается выйти на контакт с его матерью, однако, её руки опускаются каждый раз, когда мать Дмитрия начинает поливать её грязью.Ольга заметила, что уже не один раз пыталась сдружиться с ней, но та по-прежнему не желает сближаться с возлюбленной своего сына. Рапунцель заметила, что она делала для сближения всё, что в её силах, но мать Дмитрия попросту не хочет этого.