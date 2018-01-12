Сексуальная Колесниченко в голубом бикини пожаловалась на свой загар

Сексуальная Колесниченко в голубом бикини пожаловалась на свой загарСегодня, 11:54
Участница программы "Дом-2" Екатерина Колесниченко встретилась с продюсером Иосифом Пригожиным. Она длительное время пыталась обратить на себя его внимание.
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко решила обратиться к пластическому хирургу для увеличения ягодиц. Такое решение экс-участница проекта приняла
Сегодня, 8 февраля стало известно, что экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко выходит замуж.