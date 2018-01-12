Сексуальная Колесниченко в голубом бикини пожаловалась на свой загар

Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко опубликовала на просторах своего Instagram соблазнительный снимок в голубом бикини и пожаловалась на недостаток загара.

Девушка утверждает, что ей очень грустно от того, что на минувшие новогодние праздники она так и не смогла вырваться на отдых в теплые страны. Тем не менее, она заявила, что планирует вырваться на каникулы.

«Всех с добрым утром! Смотрю на свои фотографии с Фукуока и наслаждаюсь! Не получилось у меня на Новый год полететь в теплые страны, но я не унываю и планируют полететь в ближайшее время. Подскажите, где сейчас лучше всего? Куда свалить можно и что там по ценам?», - пишет Колисниченко.

Подписчики тут же начали давать ей советы по этому поводу. Большинство сходилось к тому, что лучше всего конечно же на островах Тайланда. Также некоторые утверждали, что девушке следует рассмотреть Мексику и Кубу.

Николай Офицеров