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| | Сексуальная Колесниченко в голубом бикини пожаловалась на свой загар

Сексуальная Колесниченко в голубом бикини пожаловалась на свой загар

Сегодня, 11:54
Бывшая участница «Дома-2» Екатерина Колисниченко опубликовала на просторах своего Instagram соблазнительный снимок в голубом бикини и пожаловалась на недостаток загара.
 

Сексуальная Колесниченко в голубом бикини пожаловалась на свой загар

 

Девушка утверждает, что ей очень грустно от того, что на минувшие новогодние праздники она так и не смогла вырваться на отдых в теплые страны. Тем не менее, она заявила, что планирует вырваться на каникулы.
 
«Всех с добрым утром! Смотрю на свои фотографии с Фукуока и наслаждаюсь! Не получилось у меня на Новый год полететь в теплые страны, но я не унываю и планируют полететь в ближайшее время. Подскажите, где сейчас лучше всего? Куда свалить можно и что там по ценам?», - пишет Колисниченко.
 
Подписчики тут же начали давать ей советы по этому поводу. Большинство сходилось к тому, что лучше всего конечно же на островах Тайланда. Также некоторые утверждали, что девушке следует рассмотреть Мексику и Кубу.

Николай Офицеров
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