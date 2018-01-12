Леся Никитюк показала стройные ножки

]Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в очередной раз порадовала своих многочисленных фанатов новой сексуальной публикацией. В этот раз поклонники Леси увидели фотографию, на которой полуголая телеведущая показывает стройные ножки и ест манго.

Александр Вест

В данный момент украинская телеведущая Леся Никитюк находится на отдыхе в архипелаге Занзибар в акватории Индийского океана, откуда регулярно публикует фотоотчёты для своих многочисленных поклонников. На очередной фотографии, появившейся в Instagram-аккаунте Никитюк, Леся запечатлена в довольно откровенном купальнике, поедая манго. В описании к публикации Леся добавила шутливый совет, что поедая манго, девушки будут иметь весьма крепкие фаланги.Многие поклонники телеведущей оценили юмор Леси, заметив, что встретить такую красивую девушку ещё и с отличным чувством юмора весьма редкое явление. Всего спустя 20 минут после публикации фото Леси Никитюк успели оценить около 10 тысяч поклонников.