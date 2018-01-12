Дочь Сталлоне похвасталась шикарной фигурой в «горячем» видео

Многочисленные поклонники Систин Роуз Сталлоне были взбудоражены, ознакомившись на известном видеохостинге YouTube с роликом, в котором девушка изображала гимнастку, выполняющую различные упражнения в весьма открытом наряде для упражнений. Облачившись в алый эротичный купальник дочка Сталлоне подражала видеоурокам гимнастики, которые были столь популярными в начале XXI века. Поклонники красотки заметили, что девушка в весьма эротичной манере выполняла все упражнения, а некоторые фанаты заявили, что с удовольствием приняли бы участие в тренировках, если бы у них был такой тренер.
Дочь Сталлоне похвасталась шикарной фигурой в «горячем» видеоСегодня, 11:49
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