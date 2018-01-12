Дочь Сталлоне похвасталась шикарной фигурой в «горячем» видео

В рамках съёмок для именитого британского издания Love Magazine дочка известного голливудского актёра Сильвестра Сталлоне Систин Роуз согласилась обнажиться, чтобы записать ряд движений, показывающих её подтянутую фигуру.

Девушка не только выполняла физические упражнения в эротичной манере, но и всем своим видом показывала свою доступность и женственность, что сыскало значительное одобрение у её фанатов.

Александр Вест

Многочисленные поклонники Систин Роуз Сталлоне были взбудоражены, ознакомившись на известном видеохостинге YouTube с роликом, в котором девушка изображала гимнастку, выполняющую различные упражнения в весьма открытом наряде для упражнений. Облачившись в алый эротичный купальник дочка Сталлоне подражала видеоурокам гимнастики, которые были столь популярными в начале XXI века. Поклонники красотки заметили, что девушка в весьма эротичной манере выполняла все упражнения, а некоторые фанаты заявили, что с удовольствием приняли бы участие в тренировках, если бы у них был такой тренер.