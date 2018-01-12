Елена Миро унизила использующих пластическую хирургию россиянок

Топовый блогер LiveJournal и писательница Елена Миро на просторах блога рассказала о том, что из-за доступности пластической хирургии, ее возможностями стали пользоваться в буквальном смысле все. Это приводит к тому, что натуральность внешности уже становится немодной и как эталон выглядеть, как «штампованная пластиковая кукла».

«Я большая поклонница идеальный пропорций в теле и лице. Но из-за доступности и повально применения пластической хирургии в народе, я хочу видеть уверенные, а не задранные хирургами носы. Пусть это будут тонкие, но свои губы и хоть и микроскопическая, но своя грудь», - заявила Миро.

Также она добавила, что ей намного более приятнее будет увидеть на лице морщины, чем «жесткие яблоки дешевых филлеров».

«При всем этом, я вовсе не являюсь противницей пластической хирургии. Мне нравятся изменения к лучшему, но я терпеть не могу, когда начинается копирование штампов. В России пластическая хирургия это настоящий колхозный конвейер», - утверждает скандальная писательница.

Также Миро заявила, что «из г*вна конфету слепить не получится» и этого, якобы, все никак не может усвоить «куры». Именно так она называет девушек по одинаковому принципу увеличивающих себе грудь, попу, губы и исправляющих нос.

Николай Офицеров