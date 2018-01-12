Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

Мнения

Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Елена Миро унизила использующих пластическую хирургию россиянок

Елена Миро унизила использующих пластическую хирургию россиянок

Сегодня, 10:42
Топовый блогер LiveJournal и писательница Елена Миро на просторах блога рассказала о том, что из-за доступности пластической хирургии, ее возможностями стали пользоваться в буквальном смысле все. Это приводит к тому, что натуральность внешности уже становится немодной и как эталон выглядеть, как «штампованная пластиковая кукла».
 

Елена Миро унизила использующих пластическую хирургию россиянок

 

«Я большая поклонница идеальный пропорций в теле и лице. Но из-за доступности и повально применения пластической хирургии в народе, я хочу видеть уверенные, а не задранные хирургами носы. Пусть это будут тонкие, но свои губы и хоть и микроскопическая, но своя грудь», - заявила Миро.
 
Также она добавила, что ей намного более приятнее будет увидеть на лице морщины, чем «жесткие яблоки дешевых филлеров».
 
«При всем этом, я вовсе не являюсь противницей пластической хирургии. Мне нравятся изменения к лучшему, но я терпеть не могу, когда начинается копирование штампов. В России пластическая хирургия это настоящий колхозный конвейер», - утверждает скандальная писательница.
 
Также Миро заявила, что «из г*вна конфету слепить не получится» и этого, якобы, все никак не может усвоить «куры». Именно так она называет девушек по одинаковому принципу увеличивающих себе грудь, попу, губы и исправляющих нос.

Николай Офицеров
Новости по теме
Наталья Подольская прокомментировала слухи о пластической операции
Наталья Подольская прокомментировала слухи о пластической операции

Известная российская певица Наталья Подольская рассказала о том, как она на самом деле относится к пластической хирургии.

В США умерла помешанная на пластической хирургии Анжела Райола
В США умерла помешанная на пластической хирургии Анжела Райола

В США скончалась 55-летняя Анжела Райола, известная актриса теле-шоу "Жены Мафии", помешанная на пластической хирургии. Как передают иностранные информационные

Маша Малиновская требует от клиники пластической хирургии 10 миллионов рублей
Маша Малиновская требует от клиники пластической хирургии 10 миллионов рублей

Известная телеведущая Маша Малиновская требует от клиники пластической хирургии, в которой неудачно уменьшили бюст селебрити, 10 миллионов рублей. Популярная

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости