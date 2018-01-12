Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

Мнения

Миллионы Державина ищут наследника: Кто сразится за имущество ушедшего актёра?

О Державине и его наследстве.

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

От Редактора

Глава Минобрнауки Васильева проверяет зама Трубникова на плагиат: «Диссернет» наносит очередной удар?

Общество «Диссернет» продолжает разоблачения академиков.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Актер Джефф Бриджес лишился дома из-за оползней в Калифорнии

Актер Джефф Бриджес лишился дома из-за оползней в Калифорнии

Сегодня, 11:46
Оползни в калифорнийском округе Санта-Барбара стали причиной серьезных разрушений, произошедших в находящемся там жилом секторе. Серьезные повреждения были получены домами различных знаменитостей, в том числе голливудским актером Джеффом Бриджесом.
 

Актер Джефф Бриджес лишился дома из-за оползней в Калифорнии

 

Власти округа ранее подтвердили, что в ходе произошедших оползней, погибли 17 человек. Еще восемь остаются пропавшими без вести. На их поиски направлены полицейские отряды. В своем Twitter Джефф Бриджес утверждает, что его дом получил серьезные повреждения, однако он и его семья находится в безопасности. За это он благодарен спасателям, которые без устали работают, чтобы помогать всем пострадавшим.
 
Как известно, по причине сильнейших дождей на юге Калифорнии произошли сильнейшие массовые сходы селевых потоков. Жилые районы в результате были погребены под тоннами грязи, сломанных деревьев и камней. Спасатели делают все возможное, чтобы отыскать пострадавших. В поисках людей задействованы десятки специально обученных собак, а также более 50 спасателей.
 
Джефф Бриджес известен, как исполнитель главных ролей в таких фильмах, как «Большой Лебовски», «Сумасшедшее сердце» и «Страна приливов».

Николай Офицеров
Новости по теме
200 человек погибли в Индии и Пакистане из-за наводнений и оползней
200 человек погибли в Индии и Пакистане из-за наводнений и оползней

По информации экспертов, в результате наводнений и оползней, которые в последнее время часто происходят в Пакистане и Индии, погибли около 200 человек,

Количество пострадавших от оползней в Хиросиме увеличилось до 77 человек
Количество пострадавших от оползней в Хиросиме увеличилось до 77 человек

Количество пострадавших из-за схода оползней в Хиросиме (Япония) увеличилось до 77 человек, семеро из которых находятся в тяжёлом состоянии. Данную информацию

В Хиросиме 4 человека стали жертвами оползней
В Хиросиме 4 человека стали жертвами оползней

Не менее четырех человек погибли в результате оползней, которые сошли в городе Хиросима в одноименной префектуре на юго-западе острова Хонсю.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости