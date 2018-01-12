Актер Джефф Бриджес лишился дома из-за оползней в Калифорнии

Оползни в калифорнийском округе Санта-Барбара стали причиной серьезных разрушений, произошедших в находящемся там жилом секторе. Серьезные повреждения были получены домами различных знаменитостей, в том числе голливудским актером Джеффом Бриджесом.

Власти округа ранее подтвердили, что в ходе произошедших оползней, погибли 17 человек. Еще восемь остаются пропавшими без вести. На их поиски направлены полицейские отряды. В своем Twitter Джефф Бриджес утверждает, что его дом получил серьезные повреждения, однако он и его семья находится в безопасности. За это он благодарен спасателям, которые без устали работают, чтобы помогать всем пострадавшим.

Как известно, по причине сильнейших дождей на юге Калифорнии произошли сильнейшие массовые сходы селевых потоков. Жилые районы в результате были погребены под тоннами грязи, сломанных деревьев и камней. Спасатели делают все возможное, чтобы отыскать пострадавших. В поисках людей задействованы десятки специально обученных собак, а также более 50 спасателей.

Джефф Бриджес известен, как исполнитель главных ролей в таких фильмах, как «Большой Лебовски», «Сумасшедшее сердце» и «Страна приливов».

Николай Офицеров