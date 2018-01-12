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| | Белла Потемкина соблазнила поклонников прозрачным халатиком

Белла Потемкина соблазнила поклонников прозрачным халатиком

Сегодня, 09:59
Известный дизайнер Белла Потёмкина в очередной раз взбудоражила своих многочисленных поклонников, опубликовав весьма откровенное фото. В этот раз фанаты Беллы удостоились чести лицезреть пышные формы девушки в полупрозрачном халате.

Белла Потемкина соблазнила поклонников прозрачным халатиком

 

В официальном Instagram-аккаунте Беллы Потемкиной появилась фотография, которую популярный дизайнер сделала в здании Большого театра России. В описании к фото Белла заметила, что в современной жизни со столь быстрым темпом женщинам не всегда удаётся сохранить изящность и женственность, которые так ценят мужчины. Также Потемкина заметила, что современным женщинам не всегда удобно носить юбки и платья, которые подчеркивают их красоту, однако, на все эти жертвы они идут ради своих любимых мужчин.

Белла попросила своих поклонников поделиться их секретами сохранения женственности даже в самых трудных ситуациях. Отметим, что поклонники Потемкиной были весьма поражены сексуальным видом Беллы, которая продемонстрировала свои упругие формы в весьма прозрачном халате.
Александр Вест
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