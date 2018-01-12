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| | Борис Корчевников помогает Фриске в сборе денег на лечение рака

Борис Корчевников помогает Фриске в сборе денег на лечение рака

Сегодня, 11:06
Знаменитый российский ведущий и актер Борис Корчевников разместил на просторах Instagram публикацию о том, что просит поклонников материально поддержать больного друга сестры покойной Жанны Фриске Натальи. Речь идет о Кирилле Меньщикове, который уже на протяжении нескольких лет борется с раком.
 

Борис Корчевников помогает Фриске в сборе денег на лечение рака

 

Благодаря проявленной сестрой Жанны Фриске инициативе, а также Борису Корчевникову, удалось собрать более 300 тысяч рублей, которые были направлены на первый курс лечения для Меньщикова.
 
«Мы с Наташей Фриске на днях открыли денежный сбор в помощь на лечение Кирилла Меньщикова. Писал я о нем сравнительно недавно. На протяжении нескольких лет он борется с раком. Делает все это он очень позитивно и успевает параллельно еще волонтерской деятельностью заниматься по стране. С вашей помощью удалось собрать сумму на самый первый курс «опдиво». Это около 300 тысяч рублей. Спасибо вам огромное! Спустя несколько дней Кириллу предстоит второй курс. Он весьма нуждается в помощи и поддержке. Только этот препарат способен ввести его в ремиссионное состояние и подарить шанс на здоровую жизнь. Ему нужно, по меньшей мере, шесть курсов. Только так о болезни можно будет забыть раз и навсегда. Уже после второго-третьего курса врач говорит, сколько еще надо, чтобы наверняка. Большое спасибо еще раз!», - заявил на просторах своего Instagram Корчевников.
 
Поклонники Корчевникова разделились на два противоборствующих лагеря. Одна хвалили Наталью и Бориса за то, что они совершают добрые дела, оказывая поддержку больным раком. Другие же заявили, что не следует забывать о том, что семейство Фриске присвоило себе огромную сумму денег, которой бы хватило на то, чтобы вылечить Кирилла Меньщикова.

Николай Офицеров
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