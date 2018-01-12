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| | Больную Аллу Пугачёву держали на крыше в мороз

Больную Аллу Пугачёву держали на крыше в мороз

Сегодня, 09:41
Во время съёмок новогодней передачи для "Первого канала", которые проходили в довольно тяжёлых для артистов условиях, Алле Пугачёвой приходилось находиться на крыше гостиницы. Помимо экстремальной морозной погоды Пугачёву настигла простуда.

Больную Аллу Пугачёву держали на крыше в мороз

 

Продюсер Юрий Аксюта заметил, что в этом году в "Первом канале" решили провести почти все съёмки новогоднего шоу вне съёмочных павильонов на открытом воздухе. Артисты столкнулись не только с минусовой температурой, но и ветрами, которые одолевали съёмочную группу на крыше отеля. По словам Аксюты, данная идея принадлежала Константину Эрнсту. Отметим, что наиболее тяжёлыми съёмки оказались для Аллы Пугачёвой, которой помимо мороза пришлось столкнуться и с насморком.

Однако, Юрий заметил, что даже самые избалованные знаменитости вели себя достаточно сдержанно, достойно справляясь с непогодой и суровыми условиями съёмок. Также продюсер добавил, что Алла Борисовна не только героически продержалась на крыше отеля, но и приняла участие в монтаже материала.
Александр Вест
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