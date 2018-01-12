Больную Аллу Пугачёву держали на крыше в мороз

Во время съёмок новогодней передачи для "Первого канала", которые проходили в довольно тяжёлых для артистов условиях, Алле Пугачёвой приходилось находиться на крыше гостиницы. Помимо экстремальной морозной погоды Пугачёву настигла простуда.

Александр Вест

Продюсер Юрий Аксюта заметил, что в этом году в "Первом канале" решили провести почти все съёмки новогоднего шоу вне съёмочных павильонов на открытом воздухе. Артисты столкнулись не только с минусовой температурой, но и ветрами, которые одолевали съёмочную группу на крыше отеля. По словам Аксюты, данная идея принадлежала Константину Эрнсту. Отметим, что наиболее тяжёлыми съёмки оказались для Аллы Пугачёвой, которой помимо мороза пришлось столкнуться и с насморком.Однако, Юрий заметил, что даже самые избалованные знаменитости вели себя достаточно сдержанно, достойно справляясь с непогодой и суровыми условиями съёмок. Также продюсер добавил, что Алла Борисовна не только героически продержалась на крыше отеля, но и приняла участие в монтаже материала.