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| | Ольга Рапунцель пожаловалась на трудную беременность

Ольга Рапунцель пожаловалась на трудную беременность

Сегодня, 09:04
Известная участница популярного телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель поделилась со своими подписчиками в Instagram всеми тяготами беременности. Рапунцель поведала о плюсах и минусах пребывания в таком «интересном» положении.

Ольга Рапунцель пожаловалась на трудную беременность

 

В официальном Instagram-аккаунте Ольги Рапунцель появилась фотография, в описании которой девушка написала, что безмерно благодарна Дмитрию за всё его терпение, которое он проявляет в ежедневных попытках угодить будущей маме. Рапунцель призналась, что в последнее время она бывает очень капризной, её тошнит от разнообразных запахов, таких как табачный дым, парфюм, а также от запаха кофе, который она обожала до беременности.

Также Ольга поделилась со своими поклонниками, что ночью её часто беспокоит бессонница, а днём наоборот – побеждает сонливость. Рапунцель заметила, что помимо набора веса, она также обеспокоена перепадами настроения, которые отражаются на её возлюбленном. Рапунцель также поинтересовалась, каким образом протекала беременность у её поклонниц.
Александр Вест
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