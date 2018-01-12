Ольга Рапунцель пожаловалась на трудную беременность

Известная участница популярного телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель поделилась со своими подписчиками в Instagram всеми тяготами беременности. Рапунцель поведала о плюсах и минусах пребывания в таком «интересном» положении.

Александр Вест

В официальном Instagram-аккаунте Ольги Рапунцель появилась фотография, в описании которой девушка написала, что безмерно благодарна Дмитрию за всё его терпение, которое он проявляет в ежедневных попытках угодить будущей маме. Рапунцель призналась, что в последнее время она бывает очень капризной, её тошнит от разнообразных запахов, таких как табачный дым, парфюм, а также от запаха кофе, который она обожала до беременности.Также Ольга поделилась со своими поклонниками, что ночью её часто беспокоит бессонница, а днём наоборот – побеждает сонливость. Рапунцель заметила, что помимо набора веса, она также обеспокоена перепадами настроения, которые отражаются на её возлюбленном. Рапунцель также поинтересовалась, каким образом протекала беременность у её поклонниц.