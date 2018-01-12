Самбурская рассказала о побоях в семье

Откровенная публикации актрисы Настасьи Самбурской дала почву для рассуждения о том, что девушка стала жертвой домашнего насилия. Сама актриса ничего не подтверждала или опровергала, но изначально выступила против мужчин, которые позволяют себе поднимать на женщину руку. Она призвала слабый пол перестать терпеть издевательства над собой и быть более решительными в отношении расставания уже после первого случая.

«Почему мужчины поднимают на женщин руку и стоит ли вообще такое прощать? Почему же многие не собирают волю в кулак и не уходят уже после первого случая? Сразу начинаются оправдания, в духе, у нас дети, я одна не потяну! Но ты ведь даже не пробовала. Почему у нас полстраны обыкновенные терпилы, которые позволяют этим слабым мужикам утверждаться за наш счет. Бросайте их! Не позволяйте им пошатнуть вашу веру в себя и самоуважение», - заявляет Самбурская.

Столь откровенные заявления Самбурской дали основания для слухов о том, что по причине «домашнего насилия» Настасья недавно рассталась со своим супругом Кириллом Дыцевичем. Многие посчитали эту эмоциональную публикацию в микроблоге артистки признанием и своеобразным криком о помощи.

Николай Офицеров