Хайди Клум снялась для журнала без макияжа

Знаменитая модель Хайди Клум не боится предстать перед публикой в различных образах. Вот и в этот раз она снялась для немецкого журнала Harper’s Bazaar без макияжа.

В своем Instagram знаменитость опубликовала новый снимок, показав своим поклонникам обложку февральского выпуска глянцевого журнала Harper’s Bazaar. На этом фото на лице Клум нет ни капли косметики. Она предстала перед своими поклонниками в легком белом платье со спущенными рукавами с плеч. Завершающим штрихом этого образа стала небрежная укладка волос.

Поклонники незамедлительно оставили многочисленные комментарии, в которых писали о том, что отсутствие косметики не испортило внешность красавицы. За одни сутки фотография набрала больше 44 тысяч лайков. Отметим, что в свободные от съемок дни Хайди Клум не наносит на лицо никакого макияжа. Она использует в такие дни только солнцезащитный крем.