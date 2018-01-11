Волочкова взбесила фанатов очередным шпагатом

Российская балерина Анастасия Волочкова любит позлить пользователей. Танцовщица делает для этого все возможное. Волочкова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она в очередной раз садится на шпагат.

Домбровский Сергей

Балерина сопроводила снимок длинным комментарием, в котором рассказывает о своем безразличном отношении к критике и мнению других людей. Пока пользователи говорят неприятные слова в адрес Волочковой, она в это время отдыхает на Мальдивах и смеется над неудачниками, постоянно постящими ее фотографии. По мнению танцовщицы, каждый человек должен жить ярко, дабы получить максимальное количество положительных эмоций за отведенный ему на Земле срок.Волочкова и дальше намерена веселиться, а недоброжелателям желает кусать локти, руки, пятки, если есть такое желание. Подписчики неоднозначно отнеслись к этой публикации. Одни рекомендовали звезде не обращать внимание на критиков, а общаться с хорошими людьми. Другие называют поведение Волочковой недопустимым, а постоянные фото шпагатов в купальнике просто вульгарными.