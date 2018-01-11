Модель Анастасия Квитко опубликовала новый откровенный снимок

Российская модель Анастасия Квитко, которую называют «Русской Кардашьян» из-за ее форм, выложила в Instagram очередной откровенный снимок. Девушка предстала перед фанатами в нижнем белье возле тропических деревьев.

Домбровский Сергей

Пользователи активно отреагировали на данную публикацию. Одни назвали Анастасию Квитко шикарной женщиной, другие признались ей в пламенной любви, третьи пригласили на свидание, четвертые предложили дружбу, пятые захотели просто пообщаться. Российская модель часто выкладывает в Сеть интимные снимки. Не все положительно относятся к подобного рода публикациям. Некоторые считают их чересчур откровенными.Критики скептически относятся к фигуре Анастасии Квитко, намекая даме на то, что ей необходимо сбрасывать вес. Есть категория юзеров, называющих прелестные формы модели всего лишь удачной обработкой в графическом редакторе, якобы на фотографиях в Instagram девушка выглядит на порядок симпатичнее, нежели в реальной жизни. Новый снимок «Русской Кардашьян» набрал 26,3 тысячи отметок «Нравится» за 58 минут.