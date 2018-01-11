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| | Модель Анастасия Квитко опубликовала новый откровенный снимок

Модель Анастасия Квитко опубликовала новый откровенный снимок

Вчера, 22:48
Российская модель Анастасия Квитко, которую называют «Русской Кардашьян» из-за ее форм, выложила в Instagram очередной откровенный снимок. Девушка предстала перед фанатами в нижнем белье возле тропических деревьев.

Модель Анастасия Квитко опубликовала новый откровенный снимок

 

Пользователи активно отреагировали на данную публикацию. Одни назвали Анастасию Квитко шикарной женщиной, другие признались ей в пламенной любви, третьи пригласили на свидание, четвертые предложили дружбу, пятые захотели просто пообщаться. Российская модель часто выкладывает в Сеть интимные снимки. Не все положительно относятся к подобного рода публикациям. Некоторые считают их чересчур откровенными.

Критики скептически относятся к фигуре Анастасии Квитко, намекая даме на то, что ей необходимо сбрасывать вес. Есть категория юзеров, называющих прелестные формы модели всего лишь удачной обработкой в графическом редакторе, якобы на фотографиях в Instagram девушка выглядит на порядок симпатичнее, нежели в реальной жизни. Новый снимок «Русской Кардашьян» набрал 26,3 тысячи отметок «Нравится» за 58 минут.
Домбровский Сергей
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Модель Анастасия Квитко одела откровенный свадебный наряд. Фотографией «русская Кардашьян» поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

«Русская Кардашьян» опубликовала в сети откровенный снимок
«Русская Кардашьян» опубликовала в сети откровенный снимок

Российская модель, известная под псевдонимом «Русская Кардашьян», Анастасия Квитко, опубликовала в социальной сети Instagram новую откровенную фотографию.

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