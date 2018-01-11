Борисова и Кравец на новом уровне противостояния

В интернете стартовал новый уровень противостояния между ведущей Даной Борисовой и артисткой Аленой Кравец. С каждой новой публикацией в Instagram знаменитости стараются облить грязью своего оппонента.

Война продолжается третий день. Борисова обвинила Кравец в том, что она плохо отзывается о ее творческой работе. До начала противостояния актриса Алена Кравец написала, что Дана Борисова выставляет себя перед всеми святой, а на самом деле все совсем не так. Именно лицемерие стало причиной для раздражения артистки.

На своей странице в сети Кравец написала, что человек, который уверяет каждого о своей святости, не опускается до того, что кричит на каждом шагу, что он святой. Поклонники не заставили себя ждать с комментариями. Они написали, что уже устали наблюдать за тем, как две знаменитости обливают друг друга грязью. Одна из поклонниц актрисы попросила знаменитость, чтобы она не опускалась до уровня Борисовой, так как Кравец намного умнее.