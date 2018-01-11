Исхудавшая Бузова шокировала «толстыми» ногами: Певица покидает Россию после свадьбы Тарасова

Фото артистка опубликовала в социальной сети.

Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками в Instagram очередной порцией откровений. На этот раз певица сообщала о том, что решила покинуть Россию и улететь на отдых. На фоне чемодана с двумя питомцами на руках певицы поспешила поделиться подробностями своей будущей поездки: «Собираю чемоданы в свой первый полноценный отпуск за последние 2 года. Столько всего с собой беру. Буду радовать вас своими образами и летними фотографиями. Вместе со мной летят мои самые близкие люди. Решила порадовать моих девочек и устроила отпуск не только для себя, но и для них. 20 января мы будем зажигать вместе на моей шикарной вилле в мой день рождения», - написала артистка. Куда именно улетела певица, и кто с ней будет отдыхать, она не уточнила. Многие подписчики предположила, что под «девочками» Бузова подразумевает своих питомцев.

После певица опубликовала снимок, на котором позирует уже возле праздничных декораций. В посте Бузова сообщила, что ее завораживает Москва: «И то, что я все-таки улетаю - это счастье... на самом деле, я понимаю, что мне просто необходимо отдохнуть... хотите, возьму вас виртуально с собой в свой небольшой отпуск, буду все вам рассказывать и показывать?». Однако подписчики не оценили внешний вид госпожи Бузовой. Спортивный костюм певицы расценили как «колхоз». Ноги артистки и вовсе показались отдельным подписчикам толстыми, хотя еще совсем недавно напротив, многие сообщали о том, что она излишне худощавая.

Дыль Лилия

Не обошлось и без очередной порции обсуждений внешности артистки без одежды. Буквально вчера на странице Бузовой появилось видео, на котором она танцует стриптиз. Уже тогда подписчики артистки расценили такое поведение как ответ на свадьбу ее бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Не случаен и отъезд Ольги Бузовой из страны, отметили отдельные пользователи сети. Весь эпатаж, который появляется на странице певицы, связывают именно с ответной реакцией на возможную беременность Анастасии Костенко и их с Тарасовым свадьбу. Сама же Бузова предпочла в саркастической форме прокомментировать бракосочетание футболиста и модели: «Прекрасный вечер в компании Достоевского. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Фёдора Михайловича #Идиот о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье».