Ольга Шелест поделилась семейным фото в стиле панк

Телеведущая, актриса и журналист Ольга Шелест опубликовала в Instagram семейную фотографию, выполненную в стиле панк. В прошлом году Шелест отметила 20 лет знакомства со своим нынешним мужем и отцом двух их совместных дочерей.

40-летняя актриса и ведущая Ольга Шелест поделилась с поклонниками фотографией со всеми членами своей семьи – мужем и двумя дочерьми. «Панк не умер!» - сообщает подпись к публикации. Для импровизированной домашней фотосессии хоть и не были подобраны какие-либо особые панковские наряды, но участники надели в носы и на пальцы кольца-сережки.

В прошлом году Шелест отмечала двадцатилетие знакомства со своим нынешним супругом и отцом их общих детей. Муж Алексей не часто появляется на фото из-за того, что просто не любит быть в центре внимания. Сейчас вместе с семьей звезда отдыхает в США на одном из горнолыжных курортов, потому Instagram полон красочными фотографиями с видами отеля, горных склонов и окрестностей курорта. Старшая 4-летняя дочь знаменитости уже успела стать на сноуборд.