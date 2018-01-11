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| | Лариса Гузеева снялась с Андреем Малаховым

Лариса Гузеева снялась с Андреем Малаховым

Вчера, 22:11
Телевизионная ведущая Лариса Гузеева, известная по передаче «Давай поженимся», поздравила шоумена Андрея Малахова с Днем рождения. 11 января этого года журналисту исполняется 46 лет.

Лариса Гузеева снялась с Андреем Малаховым

 

Лариса Гузеева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала снимок, на котором она запечатлена с Андреем Малаховым. Пользователи высокого оценили данную фотографию. Юзеры начали активно комментировать публикацию. Подписчики пожелали Гузеевой и Малахову дальнейших творческих успехов, чтобы они радовали публику интересными материалами еще долгие годы. Шоумену рекомендовали оставаться таким же добрым, как и прежде.

Малахов неоднократно доказывал, что он всегда готов прийти на выручку коллегам и знакомым, если они попали в неприятную ситуацию. Фанаты назвали Гузееву замечательной женщиной. Совместный снимок двух популярных ведущих всего за два часа получил более 25 тысяч лайков и множество комментариев. Пользователи пожелали звездам счастья и здоровья, а также неисчерпаемой энергии и постоянного вдохновения.
Домбровский Сергей
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