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| | Глюкоза призналась в любви к Индии

Глюкоза призналась в любви к Индии

Вчера, 21:40
Недавно популярная исполнительница Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова-Чистякова) сделала признание в любви к прекрасной стране – Индии. В своем Instagram она написала, что только в этой стране появляются чистые мысли.

Глюкоза призналась в любви к Индии

 

В своем аккаунте в Instagram певица Глюкоза написала слова восхищения, адресованные Индии. Свое восхищение она сопроводила новым нежным снимком. В своем посте знаменитость написала, что в этом райском уголке появляются не только чистые мысли, но и решения любых жизненных ситуаций. Также Глюкоза поведала, что именно в Индии она чувствует себя по-настоящему счастливой. В конце своего поста исполнительница задала вопрос своим поклонникам: были ли они в этой прекрасной стране и какое впечатление она на них произвела.

Пользователи не заставили себя долго ждать. Они поделились со своим кумиром своими впечатлениями. Также они написали, что Индия – это нереальная страна, во время отдыха не только тело отдыхает от перенапряжения, но и душа. Фанаты певицы разделились на два лагеря: одни писали, что часто бывают в райском уголке, а вторые , что посещают Индию только в своих мечтах.
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