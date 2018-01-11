Глюкоза призналась в любви к Индии

Недавно популярная исполнительница Глюкоза (настоящее имя Наталья Ионова-Чистякова) сделала признание в любви к прекрасной стране – Индии. В своем Instagram она написала, что только в этой стране появляются чистые мысли.

В своем аккаунте в Instagram певица Глюкоза написала слова восхищения, адресованные Индии. Свое восхищение она сопроводила новым нежным снимком. В своем посте знаменитость написала, что в этом райском уголке появляются не только чистые мысли, но и решения любых жизненных ситуаций. Также Глюкоза поведала, что именно в Индии она чувствует себя по-настоящему счастливой. В конце своего поста исполнительница задала вопрос своим поклонникам: были ли они в этой прекрасной стране и какое впечатление она на них произвела.Пользователи не заставили себя долго ждать. Они поделились со своим кумиром своими впечатлениями. Также они написали, что Индия – это нереальная страна, во время отдыха не только тело отдыхает от перенапряжения, но и душа. Фанаты певицы разделились на два лагеря: одни писали, что часто бывают в райском уголке, а вторые , что посещают Индию только в своих мечтах.