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| | Олеся Малинская шикарно отдыхает на острове Аруба

Олеся Малинская шикарно отдыхает на острове Аруба

Вчера, 21:32
Российская актриса и модель Олеся Малинская отправилась отдыхать в новогодние праздники на остров Аруба, расположенный на юге Карибского моря вблизи берегов южноамериканского государства Венесуэла.

Олеся Малинская шикарно отдыхает на острове Аруба

 

Артистка часто делится с поклонниками фотографиями в Instagram. Последней публикацией девушки является видео, на котором запечатлены красоты экзотического острова. Олеся Малинская интересуется у поклонников, хотели они попасть в такое красивое место или предпочитают сидеть дома и не выходить на улицу. Некоторые подписчики предложили даме пригласить их в гости. Один из фанатов заявил, что у него имеется заграничный паспорт, детей нет, супруги тоже, поэтому он является завидным женихом, намекая Малинской на возможные интимные отношения, если она согласится. За полчаса ролик посмотрели более 11 тысяч раз.

Многие спрашивают у актрисы, где она приобретает такие шикарные платья. Модель предпочитает не отвечать на подобные вопросы. Малинская поделилась с подписчиками информацией о том, что ее кожа плохо загорает, она всегда пользуется защитными кремами, дабы уберечься от солнечных ожогов.
Домбровский Сергей
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