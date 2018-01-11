Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Мнения

Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Что происходит с девочками Джоли-Питт?

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

От Редактора

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Меркурий в очередной раз озадачил учёных.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Майли Сайрус и Лиам Хемсворт зарегистрировали отношения

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт зарегистрировали отношения

Вчера, 21:09
Поклонники знаменитой пары Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сильно удивлены новыми фактами из жизни знаменитостей. Молодые люди тайно официально зарегистрировали свои отношения.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт зарегистрировали отношения

 

К таким выводам фанаты пары пришли из-за того, что на последних фото на руках молодых людей красуются кольца и, скорее всего они обручальные. Как утверждают зарубежные корреспонденты, не только кольца подтверждают факт бракосочетания.

Дело в том, что пару журналисты заметили в одном из ресторанов, где они обедали. Исполнительница нежно улыбалась Хемсворту, а также обнимала молодого человека не совсем дружески. Именно из-за этого зарубежные корреспонденты решили, что Сайрус и Хемсворт поженились, причем произошло это тайно. Так как никто не знал о торжестве.
Новости по теме
Эльза Патаки с Майли Сайрус обзавелись одинаковыми тату
Эльза Патаки с Майли Сайрус обзавелись одинаковыми тату

Пока остается неизвестным - сыграли ли свадьбу Майли Сайрус с Лиам Хемсворт. Ходят слухи, что влюбленные тайно сочетались узами брака, однако в настоящее время

Лиам Хемсворт опроверг слухи о его помолвке с Майли Сайрус
Лиам Хемсворт опроверг слухи о его помолвке с Майли Сайрус

Эпатажная Майли Сайрус и звезда ленты «Голодные игры» Лиам Хемсворт не помолвлены. Опроверг слухи об этом сам актер и заявил, что не любит привлекать к себе

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт вновь встречаются
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт вновь встречаются

Известная пара Майли Сайрус и Лиам Хемсворт опровергли известную поговорку, что дважды в реку войти не получится. Они были замечены вдвоём на фестивале в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости