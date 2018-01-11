Майли Сайрус и Лиам Хемсворт зарегистрировали отношения

Поклонники знаменитой пары Майли Сайрус и Лиам Хемсворт сильно удивлены новыми фактами из жизни знаменитостей. Молодые люди тайно официально зарегистрировали свои отношения.

К таким выводам фанаты пары пришли из-за того, что на последних фото на руках молодых людей красуются кольца и, скорее всего они обручальные. Как утверждают зарубежные корреспонденты, не только кольца подтверждают факт бракосочетания.Дело в том, что пару журналисты заметили в одном из ресторанов, где они обедали. Исполнительница нежно улыбалась Хемсворту, а также обнимала молодого человека не совсем дружески. Именно из-за этого зарубежные корреспонденты решили, что Сайрус и Хемсворт поженились, причем произошло это тайно. Так как никто не знал о торжестве.