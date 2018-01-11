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| | Ефременкова и Кучеров планируют покинуть «Дом-2»

Ефременкова и Кучеров планируют покинуть «Дом-2»

Вчера, 21:04
Сергей Кучеров настоял на том, чтобы он и его возлюбленная покинули шоу. Несмотря на то, что Юлия прошла стажировку, ей придется уйти из «Дома-2».

Ефременкова и Кучеров планируют покинуть «Дом-2»

 

В личном микроблоге Юлия Ефременкова рассказала о своих планах на будущее. Она сообщила, что прошла стажировку, но по возвращению в столицу РФ она и ее возлюбленный собираются покинуть «Дом-2». Девушка подчеркнула, что данная идея принадлежит Сергею Кучерову, но она собирается последовать за своим мужчиной. В своем Instagram Ефременкова попросила совета у поклонников, как поступить. Она считает, что если она и Кучеров как пара достигли цели на проекте, то больше нет смысла там «высиживать».

Поклонники разделились на два лагеря. Одни считают, что пара и вправду смогла построить любовь на проекте, поэтому им остается только выиграть миллион и обручится, к чему Юлия, по всему видимому, относится без интереса. Другие не верят в решительность пары и думают, что это очередной пиар-ход.
Виктория Озерова
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