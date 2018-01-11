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| | Джигурда задрал юбку Бузовой и начал целовать в прямом эфире

Джигурда задрал юбку Бузовой и начал целовать в прямом эфире

Вчера, 21:01
В эфире телепроекта «Дом-2», гость шоу Никита Джигурда задрал юбку ведущей Ольги Бузовой и начал целовать ее ноги. По словам актера, мужчина должен целовать ноги любимой женщины.

Джигурда задрал юбку Бузовой и начал целовать в прямом эфире

 

Знаменитый актер Никита Джигурда стал гостем одного из выпусков телепроекта «Дом-2». Эпатажная знаменитость, известный своими выходками, должен был помочь в обсуждении отношений между участниками реалити-шоу, но все пошло не по плану организаторов.

Желая продемонстрировать поссорившейся паре эталон извинений перед женщинами, Джигурда задрал юбку Ольги Бузовой и принялся целовать ее ноги. Именно так, по мнению актера, и должен поступать мужчина по отношению к своей любимой женщине.

К ведущей проекта Джигурда на протяжении всей съемки выпуска оказывал и другие знаки внимания. Также он сказал Бузовой, что она играет роль секс-символа, поэтому ей необходим «мужчина-символ». Актер выразил сожаления тому факту, что он «занят Анисиной», ведь, не будь ее, он бы поухаживал за певицей и телеведущей. Однако Бузова поспешно отказалась от такого предложения.
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