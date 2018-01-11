48-летняя Дженнифер Лопес не потеряла сексуальности

48-летняя американская актриса, солистка, танцовщица и бизнесвумен Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram новый ролик, на котором она рекламирует обувь итальянской компании Giuseppe Zanotti.

Домбровский Сергей

На видео дама предстала перед поклонниками в черном купальнике возле бассейна. На ногах звезды красуются модные туфли знаменитого бренда. Дженнифер Лопес меняет позы, выставляя напоказ свою фигуру. По мнению большинства поклонников вокалистки, она шикарно выглядит для своего возраста. Исполнительница увидела в комментариях массу комплиментов в свой адрес. Подписчики назвали артистку прекрасной женщиной. Некоторые начали интересоваться тем, как мадам удается сохранять отличную физическую форму в 48 лет.Новая публикация Дженнифер Лопес за один день набрала 3,7 млн отметок «Нравится». Поклонники положительно отзываются о бизнесвумен. Предпринимательница владеет компаниями, занимающимися выпуском одежды для молодых девушек, парфюмерии. В 2012 году Лопес открыла собственный ресторан в Калифорнии.