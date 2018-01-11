Юлия Высоцкая произвела фурор фото в купальнике

Фотография, опубликованная на странице Instagram, у Юлии Высоцкой произвела фурор среди фолловеров знаменитости. Актриса и телеведущая часто делится с подписчиками фотографиями частного характера.

Недавно появившееся фото на странице Instagram Юлии Высоцкой произвело фурор среди поклонников актрисы и телеведущей. Большинство пользователей Сети восхищены фигурой знаменитости, но находятся и те, кто осуждают ее за подобную откровенность, которая больше подошла бы для фотосессии для мужского журнала.

На фото Высоцкая одета в черный купальник и находится в домашней обстановке, с ноутбуком и телефоном в руках, а к тому же повернута спиной к фотографу. Снимок набрал уже более 8 тысяч «лайков».Высоцкая достаточно часто делится кадрами из своей личной жизни. Недавно она публиковала снимок с романтического вечера с мужем. Актриса находится в браке с Андреем Кончаловским уже более 20 лет, при том, что разница в возрасте у супругов около 36 лет.