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| | Юлия Высоцкая произвела фурор фото в купальнике

Юлия Высоцкая произвела фурор фото в купальнике

Вчера, 20:16
Фотография, опубликованная на странице Instagram, у Юлии Высоцкой произвела фурор среди фолловеров знаменитости. Актриса и телеведущая часто делится с подписчиками фотографиями частного характера.

Юлия Высоцкая произвела фурор фото в купальнике

 

Недавно появившееся фото на странице Instagram Юлии Высоцкой произвело фурор среди поклонников актрисы и телеведущей. Большинство пользователей Сети восхищены фигурой знаменитости, но находятся и те, кто осуждают ее за подобную откровенность, которая больше подошла бы для фотосессии для мужского журнала.

 

На фото Высоцкая одета в черный купальник и находится в домашней обстановке, с ноутбуком и телефоном в руках, а к тому же повернута спиной к фотографу. Снимок набрал уже более 8 тысяч «лайков».

Высоцкая достаточно часто делится кадрами из своей личной жизни. Недавно она публиковала снимок с романтического вечера с мужем. Актриса находится в браке с Андреем Кончаловским уже более 20 лет, при том, что разница в возрасте у супругов около 36 лет.
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