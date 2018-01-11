Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Мнения

Третья дочь Анджелины Джоли «стала мальчиком»: Проблемы в воспитании или влияние окружения?

Что происходит с девочками Джоли-Питт?

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

От Редактора

Гора, атмосфера и шлейф: Эксперты уверены в обитаемости Меркурия

Меркурий в очередной раз озадачил учёных.

Сюжеты :

Сбербанк блокирует переводы на «мошеннические» счета Навального Психика Трампа заставила учёных анализировать историю Солистку SEREBRO подозревают в лесбийском романе 20-летняя порноактриса Оливия Нова найдена мертвой в Лас-Вегасе Диана Шурыгина ждёт в подарок автомобиль, а пока дарит свои части тела В Зимбабве ринулись туристы за местной сильнейшей виагрой Настасья Самбурская не удовлетворила фанатов своей попой и грязными ногами Евгений Плющенко представляет новое грандиозное ледовое шоу Учёные: Детокс диеты не работают, в отличие от этих правил Информатик из Бауманки продавал наркотики за биткоины Илья Яшин: Никита Михалков – кадровый голод российского телевидения Huawei начала тестировать Android Oreo
| | Поклонники осудили Карину Нигай за фото с грязной головой

Поклонники осудили Карину Нигай за фото с грязной головой

Вчера, 19:45
Популярный блогер Карина Нигай отдыхает на пляже в Голливуде. Девушка сообщила об этом подписчикам в социальной сети Instagram. По словам дамы, она не может передать всех эмоций, которые испытывает, находясь в таком прекрасном месте.

Поклонники осудили Карину Нигай за фото с грязной головой

 

На пляже в Голливуде видишь сочетания различных стилей. По словам Карины Нигай, латинское бесстрашие и сексуальность стремятся к бесконечности. Блогерша всегда интересовалась модой, она рассказывала о новых веяниях на своих страницах в социальных сетях. По мнению Карины Нигай, во Флориде люди одеваются непринужденно. Из-за теплой погоды все девушки ходят в шортах с голыми ногами. Жакет перестал быть символом корпоративной жизни, а превратился в признак современной молодежи.

Карина Нигай опубликовала в Сети новый снимок, на котором она запечатлена на солнечном берегу моря. Многие поклонники похвалили блогершу за интересный рассказ. Некоторые подписчики раскритиковали девушку за то, что она выставила фото, где запечатлена с грязной головой. Снимок набрал за 12 минут 6,5 тысяч отметок «Нравится».
Домбровский Сергей
Новости по теме
Карина Нигай поразила фанатов откровенным купальником
Карина Нигай поразила фанатов откровенным купальником

Весьма популярная блогерша Карина Нигай, прославившаяся своими видеороликами, в которых она учит девушек поддерживать и приумножать свою красоту, в очередной

Пользователи Сети раскритиковали «стремный» наряд Виктории Бони
Пользователи Сети раскритиковали «стремный» наряд Виктории Бони

Известная телевизионная ведущая Виктория Боня ведет активную жизнь в виртуальном пространстве. Недавно она опубликовала снимок на своей странице в социальной

Анна Семенович выложила в Instagram сексуальное фото с отдыха
Анна Семенович выложила в Instagram сексуальное фото с отдыха

Секс-символ России Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новое фото с отдыха на Бали. На нем звезда изображена сидящей в сексуальной позе

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости