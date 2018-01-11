Поклонники осудили Карину Нигай за фото с грязной головой

Популярный блогер Карина Нигай отдыхает на пляже в Голливуде. Девушка сообщила об этом подписчикам в социальной сети Instagram. По словам дамы, она не может передать всех эмоций, которые испытывает, находясь в таком прекрасном месте.

Домбровский Сергей

На пляже в Голливуде видишь сочетания различных стилей. По словам Карины Нигай, латинское бесстрашие и сексуальность стремятся к бесконечности. Блогерша всегда интересовалась модой, она рассказывала о новых веяниях на своих страницах в социальных сетях. По мнению Карины Нигай, во Флориде люди одеваются непринужденно. Из-за теплой погоды все девушки ходят в шортах с голыми ногами. Жакет перестал быть символом корпоративной жизни, а превратился в признак современной молодежи.Карина Нигай опубликовала в Сети новый снимок, на котором она запечатлена на солнечном берегу моря. Многие поклонники похвалили блогершу за интересный рассказ. Некоторые подписчики раскритиковали девушку за то, что она выставила фото, где запечатлена с грязной головой. Снимок набрал за 12 минут 6,5 тысяч отметок «Нравится».