Арина Шумакова: Дружить с экс-мужьями высшая степень женской мудрости

Блогер и предпринимательница Арина Шумакова рассказала поклонникам в Instagram о причине развода с экс-супругом. Бизнесвумен прожила с этим мужчиной 15 лет и называет его бесформенным человеком, который ни к чему не стремиться.

Домбровский Сергей

Супруги перестали находить общий язык задолго до официального расставания. Каждый жил сам по себе. Шумакова развелась с экс-мужем не на секунду не сомневаясь в своем выборе. Позже ее бывший возлюбленный завел новую семью, два месяца назад он ушел от своей очередной избранницы. Шумакова долгое время не общалась с этим человеком, а затем изменила свою позицию. Сейчас предпринимательница с радостью выпьет с экс-любовником чашку кофе.По мнению Шумаковой, пришла очередь переживать другой даме. Бизнесвумен, пропагандирующая здоровый образ жизни, заявляет, что дружба с экс-мужьями является высшей степенью женской мудрости. Пользователи активно комментируют высказывание Шумаковой. Блогерше рекомендуют чаще прощать, дабы боль ушла навсегда.